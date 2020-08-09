Директора разведки США уволили из-за отказа скорректировать доклад о поддержке Россией Трампа на выборах, - NYT

9 августа, 2020, 21:12

Летом 2019 года директора Национальной разведки США Дэниэла Коутса уволили из-за отказа скорректировать часть секретного доклада о поддержке Дональда Трапа Россией на президентских выборах

Об этом 8 августа написала газета The New York Times на основе бесед репортера Роберта Драпера с 40 действующими и бывшими сотрудниками американских спецслужб, законодателями и их помощниками, сообщает DW .

Ключевым суждением документа, по словам многих чиновников, которые его видели, была информация о том, что на выборах 2020 года Россия отдает предпочтение действующему президенту. Информация о том, что российский президент не остыл к американскому лидеру, подкреплялась сведениям из очень чувствительного иностранного источника, описанного как "стопроцентно надежный".

Аналитики также указывали на то, что Россия работала в поддержку сенатора Берни Сандерса, который тогда боролся за право стать кандидатом в президенты от Демократической партии. Один из ветеранов разведки при этом объяснил своим коллегам, согласно записям, сделанным одним из участников встречи, что действия Москвы не отражают истинного преимущества Сандерса, а представляют собой скорее попытку "ослабить эту партию и в конечном итоге помочь нынешнему президенту США".

Дэниелу Коутсу рекомендовали смягчить оценки, но, когда он отказался это сделать, Трамп 28 июля объявил, что глава разведки 15 августа покинет свой пост. 16 августа исполняющим обязанности директора Национальной разведки был назначен Джозеф Магуайр. И уже в сентябре был распространен новый вариант документа с внесенными в него изменениями. В нем уже не так однозначно формулировалось, что Россия помогает Трампу. Вместо этого говорилось: "Российские лидеры, вероятно, оценивают, что шансы улучшить отношения с США уменьшатся при другом президенте США".

The New York Times напоминает, что смягчение формулировок не помогло и Магуайру. 13 февраля высокопоставленный аналитик офиса директора Национальной разведки Шелби Пирсон заявила под присягой на слушаниях в Комитете по разведке Палаты представителей США, что Россия предпочла бы, чтобы нынешний президент победил на выборах 2020 года. Ее показания были переданы Трампу. На следующий день во время брифинга по вопросам безопасности выборов президент США Трамп обвинил Магуайра, что он проинформировал демократа Адама Шиффа, что Россия предпочитает действующего президента. Через пять дней Магуайр был уволен со своей должности, которую сегодня занимает бывший посол США в Германии Ричард Гренелл.

Напомним, 5 августа Разведывательный комитет Сената США принял секретную версию пятого тома расследование вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

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