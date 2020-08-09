Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс., в стране объявлен траур
9 августа, 2020, 21:24
Количество умерших от коронавирусной инфекции в Бразилии превысило 100 тыс. чЧеловек
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
По данным министерства здравоохранения Бразилии число умерших от COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 905 человек и достигло 100 477 человек.
Всего с начала пандемии было зарегистрировано более 3 млн случаев заражения, вылечились 2,28 млн человек.
По количеству инфицированных и смертей Бразилия занимает второе после США место в мире.
В Бразилии объявлен траур по 100 тыс. умерших от болезни.
- Напомним, 21 июля в Бразилии количество зараженных коронавируса составляло 2 211 645 человек, жертвами болезни стали 80 120 человек.
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