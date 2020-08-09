Бывший король Испании "нашелся" в Эмиратах

9 августа, 2020, 12:10

Бывшего короля Испании Хуана Карлоса, который отправился за границу, заметили в столице Объединенных Арабских Эмиратов

Медиа-группа NIUS опубликовала фотографию, сделанную в день исчезновения бывшего испанского монарха, на которой похожий на него человек спускается по трапу самолета в Абу-Даби, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .

При этом лицо этого пожилого человека на снимке наполовину скрыто медицинской маской.

Напомним, бывший монарх, находящийся под следствием не только у себя на родине, но и в Швейцарии, перед отъездом заявил, что решение уехать из Испании связано с некоторыми событиями его личной жизни, которые "вызвали общественный резонанс".

При этом Хуан Карлос не уточнил, в какую страну намерен переехать и когда именно это должно произойти. Однако заверил, что, если у следствия возникнут к нему вопросы, он готов на них ответить.

Справка

Прокуратура Испании расследует возможную причастность бывшего монарха к заключению контракта на строительство скоростной железной дороги в Арабских Эмиратах - от Мекки в Медину. Строить магистраль будут испанские компании, а сумма сделки оценивается в несколько миллиардов долларов США.

За три года до заключения этого контракта Хуан Карлос получил от короля Саудовской Аравии подарок в размере $ 100 млн. При этом большая часть этих денег была передана его бывшей любовнице, немецкой предпринимательнице Коринне цу Сайн-Витгенштейн.

Расследование обстоятельств этого дела ведет и прокуратура Швейцарии, где бывшего короля подозревают в хранении на банковских счетах незадекларированных средств.

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