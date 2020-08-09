Билл Гейтс предостерегает от спешки с прививкой против COVID-19

9 августа, 2020, 13:01

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что система тестирования на COVID-19 в Америке неадекватна, и предупредил об опасности поспешного вакцинации населения без надлежащих испытаний

В частности, на вопрос о задержке результатов тестирования на COVID-19, Гейтс сказал, что американское тестирование на коронавирус - это неэффективная система, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

"Большинство всех тестов в США - полностью бесполезны", - сказал Гейтс.

Он считает, что тесты на коронавирус должны показывать результат моментально.

Что касается вакцины против COVID-19, то Гейтс выразил обеспокоенность по поводу поспешной разработки вакцины, без должного тестирования.

По его мнению, это может произойти в Китае и России. "Держу пари, что там вскоре будет несколько вакцин, которые поступят для пациентов без полного нормативного тестирования". В то же время миллиардер констатировал, что нужно минимум три-четыре месяца только для того, чтобы исследовать побочные эффекты вакцины.

Также Гейтс подтвердил, что его фонд потратит 150 млн долларов на обеспечение бедных общин вакциной против COVID-19.

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