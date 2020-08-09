9 августа на фронте от начала суток не зафиксировано ни одного обстрела

9 августа, 2020, 18:08

9 августа на Донбассе не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

В то же время, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы - вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

Четырнадцатые сутки подряд, с тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, вступивший в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

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