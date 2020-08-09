9 августа на фронте от начала суток не зафиксировано ни одного обстрела
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелы со стороны противника не зафиксированы.
В то же время, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы - вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.
Четырнадцатые сутки подряд, с тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, вступивший в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
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