8 августа на фронте: с российской стороны - 8 нарушений перемирия, с украинской - без потерь
Об этом говорится в утреннюю сводку о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 воскресенья, 9 августа, передает Еспресо.TV .
"В частности, противник из подствольного гранатомета сделал по одному выстрелу в районе населенного пункта Шумы и Водяное. Еще по одному разу враг выстрелил из автоматических станковых гранатометов у Попасной и Гнутово, а из стрелкового оружия противник пытался спровоцировать наших воинов и у Новоалександровки, Орехово и Водяного ", - отмечает пресс-служба штаба ООС.
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"Неприцельно выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - подчеркивают украинские военные.
Потерь нет.
В свою очередь, подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.
Кроме того, отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках ТКГ.
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В частности, оккупанты осуществляли инженерные работы вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикуза.
С начала текущих суток, то есть уже 9 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.
- Напомним, с 27 июля на линии фронта действует полное и всеобъемлющее прекращение огня.
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