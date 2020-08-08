Во Львове издали книгу неизвестных стихов Олега Лишеги

8 августа, 2020, 11:50

Львовское Литературное агентство "Пирамида" только что выпустило в мир книгу неизвестных стихов украинского поэта, драматурга, переводчика и интеллектуала Олега Лишеги с его личного архива, а также с малодоступных источников

Книга "Розлоге дерево" вышла в серии "Частная коллекция" и является пятым изданием Олега Лишеги (которого называли реформатором и богемным гуру современной украинской поэзии) именно в этом издательстве, передает "Эспрессо-Запад".

Как отметил в беседе с журналистом "Еспресо.Запад" украинский писатель и литературовед, составитель и издатель серии "Частная коллекция" Василий Габор, выдать неизвестного Олега Лишегу было делом принципиальным. И не потому, что речь о поэте, который первым среди украинских вместе с его переводчиком Джеймсом Брасфилдом получили награду ПЕН-клуба по перевод на английский избранное его стихов. А потому, что речь о художнике, чье творчество является самобытным, оригинальным и интересным явлением в украинской модернистской поэзии и чья личность привлекает к себе и после смерти.

"Когда кого-то очень уважаешь и любишь, то хочешь что-то для него сделать просто так, - говорит Василий Габор. - Наша с составителем книги Тарасом Пастухом и художником-иллюстратором Андреем Кисем Лишегове" Пространное дерево "- еще один повод, чтобы Олега Лишегу хотели познавать и любили. и еще. Эта книга Олеговой творчества в серии "Частной коллекции" будет не последняя - хочу выдать его письма, каждый из которых не просто епистолярий, а очень качественная проза ".

По словам составителя книги, автора комментариев к ней и послесловия Тараса Пастуха, архив Олега Лишеги ему передала сестра поэта Лиля. Разбирая его, исследователь нашел там немало интересных стихов, которые ранее нигде не были печатными. Даже известные адресаты тех стихов (если стихи имели посвящения) не знали об их существовании. К примеру, Виктор Морозов или Галина Чубай и стало для них настоящим подарком.

"Поскольку Олег очень внимательно и придирчиво относился к заключению своей поэзии в циклы, то для меня самым большим вызовом было уложить все так, как это Олег Лышега делал самостоятельно, - говорит Тарас Пастух. - Единственное издание и полно, которое он сам заключил - это "Великий мост", что тоже увидело свет в серии "Частной коллекции" в "Пирамиде". А в 2014 году Олега не стало. Что чувствую сейчас? Гордость, что сумел это сделать, а еще большую благодарность к Олегу за его талант и нефальшивисть, а также благодарность к его сестре не только из-за ее семейную гордость за брата, а за глубокое понимание, что стихи Олега - поэзия отнюдь не местечкового, а высокого мирового уровня ".

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