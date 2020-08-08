Во Львове начались съемки польского детективного сериала

8 августа, 2020, 11:08

В течение трех дней в центре города будут перекрыты несколько улиц

Сегодня, 8 августа, во Львове начались съемки детективного сериала по роману польского писателя Марека Краевского "Эринии". Съемки продлятся три дня - до 10 августа и, ради них, в городе перекроют ряд улиц.

Об этом сообщил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.

Сериал "Эринии" будет 12 серий, во Львове будут снимать только одну, хотя действие всего романа происходит во Львове в 1937-39 годах и во Вроцлаве в 1946 году. В остальных серий роль Львова на экране "выполнять" польский город Легница.

Сценарий сериала написали Игорь Брейдигант, Борис и Магдалена Ланкош, Владислав Пасиковськи, режиссер - Борис Ланкош, производитель - Telewizja Polska SA.

TVP получила права на экранизацию романа Марека Краевского еще в 2017 году. Предварительно съемки планировали начать весной этого года.

По сюжету романа "Эринии", комиссар полиции Эдвард Попельский расследует ужасное убийство.

"Львов предстает перед читателями не только как воспетое поэтами город-сад, город, где не хватает не только театров, памятников, совершенных образцов архитектуры, но и изысканных кафе и ресторанов, в которых подают знаменитую водку Бачевского и львовское пиво, а к ним настоящие вкусности. Львов откроет нам свое мрачное лицо, и эта зловещая картина преступления становится еще более удручающей в предвкушении войны, надвигающейся опасности. существованию польского Львова вскоре будет положен конец. Однако весной 1939 году львовяне еще живут обычной жизнью. Одного замечательного майского утра город поражает новость о маленьком мальчике, который погиб в страшных муках ", - говорится в аннотации к роману.

Как отмечает Андрей Москаленко, съемки достаточно сложные, поскольку на их срок на всех улица, где они будут проходить, будут демонтированы все знаки, ситилайты, разметка, вывески. "Это все необходимо для воспроизведения событий книги Марека Краевского, по сценарию которой проходят съемки", - отметил чиновник.

Также в центре Львова будет изменено движение общественного транспорта, в частности в субботу, 8 августа, с 12:00 до полуночи будет перекрытой улица Крушельницкой; в воскресенье, 9 августа, - Университетская (с 19:00 до 22:00) и Крушельницкой (с 22:00 до 3:00) в понедельник, 10 августа, с 3:00 до 7:00 и с 20:00 до 5:00 перекроют площадь Рынок.

Марек Краевский - современный польский писатель, автор ретро-детективов. Его роман "Эринии" - второй из так называемого "львовского цикла", в который входят также романы "Голова Минотавра" и "Числа Харона». Сведения о Львове автор брал с книг, встречался с людьми, которые изучают тот период.

Сериал должен выйти на Netflix, а позже его покажет польское общественное телевидение.