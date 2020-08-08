В Зеленского назвали сумму, необходимую для восстановления временно оккупированных территорий

8 августа, 2020, 18:48

На восстановление временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо $10 млрд

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире радио "Донбас.Реалии".

По его словам, на восстановление оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо около $10 млрд.

"Предварительная оценка - это около $10 млрд, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП", - сказал Устенко.

Он добавил, что для восстановления временно оккупированных территорий после их реинтеграции будет необходимо создать фонд, который будет наполняться в том числе и за деньги доноров.

Напомним, в октябре 2019 президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запуске работы Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции пострадавших от войны территорий Донбасса.

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