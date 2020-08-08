В Украине - День войск связи

8 августа, 2020, 08:42

Сегодня, 8 августа 2020 года, украинские военные связисты отмечают свой профессиональный праздник - День войск связи

День войск связи установлено Указом Президента от 1 февраля 2000 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

Именно в этот день 8 августа 1920 года, в Киеве, на базе бывшего Константиновского юнкерского военного училища, началась подготовка связистов на вторых Киевских военно-инженерных курсах.

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С началом независимости Украины 3 января 1992 управления связи Краснознаменного Киевского военного округа приняло на себя управление системой и войсками связи Киевского, Прикарпатского, Одесского военных округов, а в дальнейшем - войсками связи Военно-Воздушных сил и Войск Противовоздушной обороны. С этого и началось формирование Управления связи Главного штаба ВС в нашем государстве.

В феврале 2020 года, в соответствии с реформирования военных структур ВСУ по стандартам и НАТО, Главное управление связи и информационных систем ГШ ВСУ был переформирован в Командование Войск связи и кибернетической безопасности Вооруженных Сил Украины.

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Сейчас войска связи - это специальные войска, предназначенные для обеспечения связи и управления войсками Вооруженных Сил, его техническая основа, а воины-связисты входят в состав всех родов войск. Сейчас специальность военного связиста одна из самых востребованных в зоне военных действий на востоке Украины.

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