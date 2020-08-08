В подземельях Львова показали преобразование первобытных верований в мировые религии

8 августа, 2020, 16:29

"Внутренние земли" создал видеохудожник Александр Дирдовский

В подземельях бывшего Доминиканского монастыря во Львове (что является частью Львовского музея истории религии) открыли видеоинсталляцию "Внутренние земли" известного украинского режиссера, оператора, автора сценариев, фото- и видеохудожника Александра Дирдовского, передает "Еспресо.Запад".

Как подчеркивает научный сотрудник музея Елена Малюга, речь о культурных импульсах поколений, которые передаются в эфир через бытовые и сакральные предметы, мелкие фигурки и монументальные памятники и даже современный парадокс форм.

"На стенах подземелья разворачиваются безграничные подвижные галактики. С космической пыли, из метеора, с непроявленного мира в проявленный, через воду и огонь к нам летят, разрастаясь до невероятных масштабов, превращаясь и видоизменяясь скифские идолы, боги и богини, трипольские кувшины и бинокли, узорчатые блюда ", - говорит Елена Малюга.

"Видеоинсталляции в музейных стенах - это типичная практика западноевропейских музеев, - делится впечатлениями с Эспрессо. Запад директор Музыкально-мемориального музея Соломии Крушельницкой во Львове Михаил Кобрин - особенно тех, которые имеют просторные помещения. Такие интерактивные вещи очень оживляют мнение. То, что предложил сейчас к осмотру музей истории религии - очень эмоциональное, яркое и динамичное. Представленная видеоинсталляция через музыку и изображения погружает в первобытные верования, которые эволюционируют и вызревают в национальные, а затем мировые религии. и это поражает ".

Михаил Кобрин также отметил, что эта видеоинсталляция вдохновила его и его команду - несмотря на то, что просторных помещений в них совершенно нет, - эти современные подходы применить и у себя ".

Заметим, что Александр Дирдовский является автором фильма "Иные" об уникальных людях, существующих вне системы: пациентов психиатрических клиник, городских сумасшедших и просто особенных людей.