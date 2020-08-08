В Луцке в онлайн-формате продолжается музыкальный фестиваль "Бандерштат"
От 7 по 9 августа действо, которое стало музыкальной визитной карточкой Луцка и Волыни, собирает своих поклонников на цифровых площадках. Об этом сообщает официальный сайт фестиваля "Бандерштат 2020", передает "Еспресо-Запад".
Как сказал фестивальный ведущий бесед с лидерами мнений на "Бандерштате" Роман Скрыпин, этот фестиваль объединяет именно тех людей, которые всегда смотрят в одну сторону.
"Это очень важно иметь тех, кто смотрит вместе с тобой в одну сторону, с кем можешь встретиться и поздороваться, - сегодня в онлайн-беседе с Романом Скрыпиным заметил известный украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев. - Потому что часто чувствуешь себя наедине. Надежда - прочная вещь . Это очень часто почти единственное, что у нас есть. Но история знает немало примеров, когда именно надежда дает человеку возможность не только поверить, но и выжить. Поэтому надейтесь, верьте и делайте что-то. Каждый на своем месте ".
Фестиваль, несмотря на новый вынужденній формат, не изменил своим традициям, предложив насыщенную музыкальную программу (среди групп-участников "Тартак", "Kozak System", "Без Обмежень", "Тінь Сонця" и другие), просмотры украинского кино и тому подобное. В то же время проданные заранее на фестиваль билеты будут действительны на "Бандерштате" в следующем году, который планируют провести в традиционном формате 6-8 августа.
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