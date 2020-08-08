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Espreso.tvКультураВ древнейшем ботаническом саду Украины - Кременецком - открыли "Трон природы"

В древнейшем ботаническом саду Украины - Кременецком - открыли "Трон природы"


фото: Кременецький ботанічний сад
В древнейшем ботаническом саду Украины - Кременецком, на Тернопольщине - появилась новая локация для туристов

Об этом пишет Кременецкий ботанический сад, передает "Эспрессо.Запад".

В центре экспозиции - "Трон природы". "Земное и небесное, ландшафт и разнообразие растительного мира, масштабность и одновременно очень точные тонкие детали" - такова работа местного художника и скульптора Василия Петровского, получившего опыт, в частности, работая в самом большом парке отдыха Германии Europa-Park.

Для создания новой экспозиции он использовал природные материалы и привлекал работников ботанического сада. Над ней художник работал более двух месяцев.

"Эта экспозиция вызывает спокойствие, умиротворение, ощущение связи с миром небесным и одновременно прочное укоренение в мир земной", - убеждены в Кременецком ботаническом саду.

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