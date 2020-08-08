В Черновцах автомобиль "вылетел" на тротуар: женщине на остановке оторвало голень

8 августа, 2020, 14:06

Сегодня, 8 августа 2020 года, в полицию поступило сообщение о том, что в городе Черновцы произошло автопроисшествие, в результате которого 61-летняя местная жительница получила травмы

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Черновицкой области, передает Еспресо.TV .

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что у 24-летнего водителя автомобиля Volkswagen Passat, возникла техническая неисправность, в результате которой мужчина не справился с управлением и совершил наезд на женщину, которая находилась на остановке общественного транспорта.

В результате дорожно-транспортного происшествия чернивчанци на месте происшествия оторвало голень. Врачи госпитализировали пострадавшую в медицинское учреждение для оказания помощи.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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