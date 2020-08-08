У молодого человека из Малина изъяли тротил и гранаты
Полицейские Миланского отделения ГУНП и работники УСБУ в Житомирской области провели санкционированный обыск в домовладении 26-летнего жителя райцентра. Следственные действия, в которые были вовлечены полицейский-кинолог со служебной собакой, продолжались в рамках уголовного производства для проверки информации о незаконном хранении во дворе опасных предметов, рассказывает Еспресо.TV .
"В ходе обыска в доме был обнаружен арсенал боеприпасов. Наличие среди них тротиловой шашки и ручных гранат и запалов к ним побудила правоохранителей к привлечению на место происшествия работников взрывотехнической службы ГУНП. Специалисты, осмотрев найдено, сделали предварительные выводы о том, что боеприпасы относятся к современных армейских образцов ", - сообщает 8 августа отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Кроме этого, правоохранители изъяли из дома более 200 патронов различного калибра к автоматическому оружию.
Изъятое направлено на экспертное исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД в Житомирской области.
В рамках досудебного расследования, проводимого по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, полицейские выясняют происхождение боеприпасов.
По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы сроком от 3 до 7 лет.
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