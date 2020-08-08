Турция предложила Ливану восстановить порт в Бейруте
Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай по итогам переговоров с президентом Ливана Мишелем Ауном, произошедшие в субботу, 8 августа 2020 года, в Бейруте, передает Еспресо.TV со ссылкой на турецкое государственное информационное агентство AA .
По словам Октая, во время встречи с президентом Ливана ним была выражена готовность турецкой стороны к оказанию большего объема продовольственной и медицинской помощи Ливану.
Поставка помощи из Турции в Ливан продолжится, пообещал вице-президент Турции.
Политик сообщил также, что Турция готова открыть для нужд Ливана порт Мерсин до восстановления порта Бейрута.
Наряду с президентом Мишелем Ауном, Октай планирует встретиться со спикером парламента Небихом Берри и премьер-министром Хасаном Дийябом.
Кроме того, вице-президент Турции посетит место трагедии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-