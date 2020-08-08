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Espreso.tvМирТурция предложила Ливану восстановить порт в Бейруте

Турция предложила Ливану восстановить порт в Бейруте

Турция готова оказать помощь в восстановлении порта Бейрута и прилегающих зданий

Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай по итогам переговоров с президентом Ливана Мишелем Ауном, произошедшие в субботу, 8 августа 2020 года, в Бейруте, передает Еспресо.TV со ссылкой на турецкое государственное информационное агентство AA .

По словам Октая, во время встречи с президентом Ливана ним была выражена готовность турецкой стороны к оказанию большего объема продовольственной и медицинской помощи Ливану.

Поставка помощи из Турции в Ливан продолжится, пообещал вице-президент Турции.

Политик сообщил также, что Турция готова открыть для нужд Ливана порт Мерсин до восстановления порта Бейрута.

Наряду с президентом Мишелем Ауном, Октай планирует встретиться со спикером парламента Небихом Берри и премьер-министром Хасаном Дийябом.

Кроме того, вице-президент Турции посетит место трагедии.

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