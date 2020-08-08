Стало известно, как могли установить "прослушку" в доме журналиста Ткача

8 августа, 2020, 10:06

Прослушивание дома журналиста проекта "Схем" Михаила Ткача могло быть установлено через чердак

Об этом рассказывает его коллега Наталья Седлецкая, передает Еспресо.TV .

"Отверстие" длиной не менее 60 см проходит в потолок, а Михаил живет на последнем этаже. Над квартирой - совместное чердак, к которому есть доступ с различных подъездов ", - отмечает она у себя на фейсбуке.

На вызов прибыл сначала полицейский патруль, а затем следственно-оперативная группа из Шевченковского райотдела Нацполиции в Киеве. Полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы из строительных материалов, приняли заявление.

"Мы просили полицию обеспечить охрану помещения (чердаки), в которое можно легко попасть и уничтожить вещественные доказательства. Это бы помогло нам сохранить их пока полиция снова не вернется. Но нам сказали дальше обращаться уже в райотдел, и там спрашивать по нашему заявлению начали уголовное производство, или назначили следователя по делу т.д. ", - рассказывает Седлецкая.

По ее словам, сейчас команда нашей программы остается здесь на дежурстве, чтобы самостоятельно следить за местом происшествия и сохранением возможных доказательств.

"Мы ожидаем скорейшей регистрации уголовного производства по статьям препятствования профессиональной журналистской деятельности, незаконный сбор информации, вмешательство в частную жизнь. И ожидаем скорейшего надлежащего осмотра квартиры Михаила на предмет наличия профессионального оборудования для слежки за журналистом программы журналистских расследований, которая разоблачает высокопоставленную коррупцию и злоупотребления властью , чем нажила себе немало влиятельных врагов ", - отмечает Седлецкая.

Напомним, журналистов-расследователей Михаил Ткач обнаружил у себя дома признаки установления подслушивающего устройства .

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