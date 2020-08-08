"Ювентус" уволил главного тренера, - СМИ
8 августа, 2020, 15:46
Итальянский "Ювентус" уволил Маурицио Сарре с поста главного тренера
Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в twitter.
По его информации, в "Ювентусе" решили уволить Сарре. Позже отставку тренера подтвердили официально.
Такое решение было принято после вылета итальянского клуба из Лиги чемпионов. В 1/8 финала туринцы уступили по сумме двух матчей французскому "Лиону" - 0: 1, 2: 1.
#Juventus have sacked Maurizio #Sarri . Official announce is coming ... #transfers- Nicolò Schira (@NicoSchira) August 8, 2020
- Напомним, 7 августа в ответном матче Лиги чемпионов "Ювентус" победил "Лион" 2: 1 , но выбыл из турнира.
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