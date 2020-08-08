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Espreso.tvСпорт"Ювентус" уволил главного тренера, - СМИ

"Ювентус" уволил главного тренера, - СМИ


фото: Reuters
Итальянский "Ювентус" уволил Маурицио Сарре с поста главного тренера

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в twitter.

По его информации, в "Ювентусе" решили уволить Сарре. Позже отставку тренера подтвердили официально.

Такое решение было принято после вылета итальянского клуба из Лиги чемпионов. В 1/8 финала туринцы уступили по сумме двух матчей французскому "Лиону" - 0: 1, 2: 1.

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