"Идиотизм полный. Это не для крестьян". За день до голосования Лукашенко "прошелся" по тем, кто интересуется политикой и митингами

8 августа, 2020, 20:36

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко, который выдвигается уже на шестой подряд президентский срок, 8 августа 2020 года посетил ОАО "Гастелловское" в Минском районе

Кроме обсуждения сбора урожая не обошлось без высказываний на тему президентских выборов, передает Еспресо.TV.

При этом Лукашенко обратился к главе Миноблисполкома Александру Турчину.

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"Какова у тебя ситуация политическая? Выборы же идут. Но не отвлекайся, на выборы людей не дергай. Есть возможность, пусть подойдут досрочно проголосуют. Но потерять такой урожай ради какой-то политики - это будет идиотизм полный", - приводит слова президента Республики Беларусь его пресс-служба.

При этом Лукашенко жестко высказался о жителях Минска и их политической активности.

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"Это у нас в Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили. Это, конечно, не для крестьян", - отметил он.

На завтра, 9 августа, в Республике Беларусь назначены президентские выборы.

Неизменному с 1994 года правителю Беларуси Александру Лукашенко противостоит кандидат от обьединенной оппозиции Светлана Тихановская, которая обещает после победы над действующей властью в течение полугода провести новые, честные и свободные выборы с участием нынешних политзаключенных и политэмигрантов.

Руководитель ее штаба Мария Мороз сегодня была задержана силовиками.

В сеть попала запись того, как избирательную комиссию из Минска обучают "правильно" считать голоса. По мнению независимых наблюдателей из сообщества "Честные люди", говорится ни о чем другом, как о "подсчете голосов с заранее известным результатом".

По официальным данным ЦИК Беларуси, треть избирателей уже якобы проголосовала досрочно, что разрешается и даже поощряется властью, начиная с 4 июля. По мнению оппозиции, за счет этого будут возможны массовые фальсификации.

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