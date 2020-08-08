"Территория террора" во Львове открывает новые локации. Фоторепортаж

8 августа, 2020, 19:01

Впервые после реэкспозиции показали, как создается музей

Корреспондент "Еспресо.Запад" имела возможность стать одним из первых посетителей, которые осмотрели обновленную экспозицию.

Неподалеку Высокого замка проходит железнодорожный путь. По нему со свистом несется поезд. Ниже пути есть еще один, расположенный во дворе музея "Территория террора". На нем стоит вагон-телятник. Везде колючая проволока, бараки и вышки. Когда-то здесь было гетто и пересыльная тюрьма №25, откуда депортировали людей.

Работница музея Дария Кинзер рассказывает, что на самом деле территория обустроена была не так. Это все создано для атмосферы. Сам музей существует с 2011 года, но несколько лет назад сменилась команда, а с ней и концепция учреждения. Сейчас работают над тем, чтобы дать слово услышанным. Сделать человеческие истории видимыми.

Сначала заходим в вагон-телятник. Его основа - оригинальная конструкция, изготовленная в 1951 году в Веймаре (Германия). 2019-го его превратили в экспонат и восстановили быт. По обе стороны здесь чемоданы, поскольку человек мог взять с собой только ограниченное количество вещей по мало времени. В центре - буржуйка. Такие вагоны вмещали около 30-ти человек. К месту депортации доживали немногие. Тела умерших выбрасывали по дороге. Также здесь собраны истории выживших.

Екскурсоводка показывает табличку, где записаны данные Ареты Блаварськои. Женщина записывала в дневник все остановки, где стоял вагон во время депортации. И через эти записи можно реконструировать путь, которым везли людей.

Заходим в сам музей. Первая комната посвящена довоенному периоду. То есть, временам до 1939-го года. Помещение старались не маркировать: оно могло принадлежать любой семье. Все вещи - силу. Их передавали львовяне. Здесь есть оригинальная швейная машинка Зингер, радио и фотографии в рамках. В центре комнаты, на столе, сервиз 30-х годов, работники музей приобрели на аукционе. К слову, во всех экспозициях есть терминалы, где можно прочитать о любую вещь: кому она принадлежала, какого года ее изготовили.

Следующая комната посвящена момента, когда жизнь человека ломается на две части: до и после войны. На полу карта, которую нашли ученые музея в немецком архиве. Только сейчас она с красными точками, символизирующие истории людей, которые здесь останься. Это истории маленьких детей. Ярослав Рось, в частности, рассказывает, как он впервые увидел убийство человека. Это был ром. С тех пор, как отмечает он, детство закончилось.

В следующем помещении изображено, как выглядела комната после обыска: смятые кровати, разбросанные вещи, выбиты двери шкафа. На стенах следы от фотографий и скрипки. Часто брали вещи, которые, на первый взгляд, было трудно где-то применить. В частности, скрипка. Мальчик учился играть и забрал инструмент с собой. Впоследствии играл для надзирателей, которые давали минимальные средства для семьи. Или же история с карандашами, которые одна из семей обменивал на продукты. Кстати, один из таких есть в этой комнате. Его изготовили в Северодонецке.

Далее комната с нарами. Дария рассказывает, что в таких условиях жил каждый четвертый-пятый житель Львова. Их здесь три ряда. Каждый символизирует категорию: политические заключенные, евреи и военные. Это три группы, которые чаще всего заключали. Если подойти вплотную к нарам, то можно увидеть надписи на стенах. Это часто все, что человек оставляла после смерти: глубокие фразы или просто имена.

"Территория террора" - единственная организация, которая исследует Яновский лагерь. Поэтому здесь есть и считанные вещи, которые сохранились. Кроме того, можно послушать танго смерти, которое играл заместитель коменданта лагеря по фамилии Рокита людям перед смертью.

Следующая комната контрастирует с предыдущей: появляется много света. Люди, которые оставались на оккупированных территориях, должны были делать выбор: сотрудничать с поработителями или нет. Это помещение еще обустраивают. Сейчас здесь есть точные копии плакатов, которые рассказывают, как проходила оккупация. В частности, есть объявления театра, когда разрешен вход для немцев, а когда для Украинской.

Дальше - лабиринт ящиков с делами, которые открывали на людей, после прихода советской власти. Предателями называли тех, кто хотел выжить. Их пытали и они часто признавались в том, чего не делали.

Последняя комната называется "Белой". Здесь фото с семейных архивов. На первом снимке, которое берет екскурсоводка, изображены люди за столом. Они улыбаются. Когда Дария листает карту, то видим, что это политзаключенные в Краснодарском крае. Или карточка, где выступает украинский танцевальный ансамбль. Это спецпоселенцы в Сибири.

Здесь есть фото и с похорон спецпоселенцев: зима, снег, везут гроб, процессия и надзиратели с автоматами. Даже в последний путь людей проводили с оружием. Но есть и фото, которые контрастируют. Например, красивое довоенное свадьбы в Галиции.

На заднем дворе музея выставка монументальной советского искусства. Это другое направление работы института. Им интересен террор не только в физическом проявлении, но и в художественной среде. Кстати здесь появились вследствие декоммунизации. Первыми бросаются в глаза пять массивных фигур из львовского Монумента славы. В прошлом году эти горельефы вывозили в Вену на выставку. Работница музея, говорит, что вместе они весят более тонны.

Госпожа Кинзер останавливается напротив одной из скульптур: задумчивый человек в пилотке и просторной одежде. Это Юрий Великанович, из которого сделали героя из Западной Украины, исповедовал идеалы коммунизма. Парадокс в том, что его родные были сосланы в лагеря. К слову, родственники скульптора Феодосии Бриж, которая изготовила монумент, также находились в ссылке.

Добавим, что задачей "Территории террора" является исследовать, осмыслить и представить трагические страницы истории середины XX в. в контексте современности. Здесь проговаривают травматические события прошлого ради построения здорового общества.