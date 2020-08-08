"Бавария" - "Челси": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
8 августа, 2020, 08:08
Сегодня, 8 августа, мюнхенская "Бавария" принимает лондонский "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Первый матч между командами, который состоялся в английском Лондоне, завершился разгромным поражением хозяев - 0: 3.
Победитель сегодняшней встречи сыграет с победителем матча "Барселона" - "Наполи" (первый матч 1: 1). Команды также встретятся в ответном матче сегодня, 8 августа.
Лига чемпионов
1/8 финала
8 августа, суббота
"Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия) (первый матч 0: 3)
Мюнхен, стадион "Альянц Арена"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
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