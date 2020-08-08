Польское консульство приостанавливает работу во Львове

8 августа, 2020, 13:57

Все из-за высокой эпидемиологической ситуации в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального Консульства Республики Польша во Львове, передает "Еспресо.Запад".

Следовательно, с 10 августа прекращается прием визовых анкет как в консульстве, так и в визовых центрах. Также станет невозможным прием заявлений для получения или продления действия Карты поляка и прием лиц в других случаях, не требующих неотложного вмешательства консула.

Консульство возобновит свою работу 17 августа 2020. Впрочем, отмечают, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, режим работы может быть изменен.