Польское консульство приостанавливает работу во Львове
8 августа, 2020, 13:57
Все из-за высокой эпидемиологической ситуации в городе.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального Консульства Республики Польша во Львове, передает "Еспресо.Запад".
Следовательно, с 10 августа прекращается прием визовых анкет как в консульстве, так и в визовых центрах. Также станет невозможным прием заявлений для получения или продления действия Карты поляка и прием лиц в других случаях, не требующих неотложного вмешательства консула.
Консульство возобновит свою работу 17 августа 2020. Впрочем, отмечают, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, режим работы может быть изменен.
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-