Национальный художественный музей закрыли на реконструкцию из-за обвала

8 августа, 2020, 22:47

Национальный художественный музей Украины временно прекратил работу из-за обвала портика

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в facebook.

"Досадно, но вместе с Национальным художественным музеем должны сообщить о временном приостановлении его работы в связи с обвалом портика. Вопрос критический. Уже готовим документы для выделения средств на ремонт из резерва Кабмина. Также обратимся с предложениями по финансированию еще нескольких объектов , чтобы предотвратить подобные случаи ", - написал Ткаченко.

По словам министра, общая сумма проекта ремонтно-реставрационных работ Национального художественного музея составляет 68 млн грн.

"Среди первоочередных работ: ремонт портика, который разрушается, рихтовка и скульптурная группа "Аполлон и музы". Процедуру оформления средств запустим уже с понедельника, 10 августа. Привлечем весь необходимый ресурс, чтобы в ближайшее время музей стал вновь открыт для посетителей", - отметил Ткаченко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb