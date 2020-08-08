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Espreso.tvОбществоНациональный художественный музей закрыли на реконструкцию из-за обвала

Национальный художественный музей закрыли на реконструкцию из-за обвала


фото: facebook
Национальный художественный музей Украины временно прекратил работу из-за обвала портика

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в facebook.

"Досадно, но вместе с Национальным художественным музеем должны сообщить о временном приостановлении его работы в связи с обвалом портика. Вопрос критический. Уже готовим документы для выделения средств на ремонт из резерва Кабмина. Также обратимся с предложениями по финансированию еще нескольких объектов , чтобы предотвратить подобные случаи ", - написал Ткаченко.

По словам министра, общая сумма проекта ремонтно-реставрационных работ Национального художественного музея составляет 68 млн грн.

"Среди первоочередных работ: ремонт портика, который разрушается, рихтовка и скульптурная группа "Аполлон и музы". Процедуру оформления средств запустим уже с понедельника, 10 августа. Привлечем весь необходимый ресурс, чтобы в ближайшее время музей стал вновь открыт для посетителей", - отметил Ткаченко.

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