На Черниговщине задержали рекордную по объему контрабанду сигарет

8 августа, 2020, 11:34

Вечером в пятницу, 7 августа 2020 года, на расположенном в Черниговской области пункте пропуска "Новые Яриловичи" сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили ящики, наполненные блоками сигарет "Минск". Они были в прицепе грузовика марки DAF

За рулем транспортного средства белорусской регистрации был 29 летний гражданин Беларуси. Заявленный в сопроводительных документах груз - минеральные удобрения, рассказывает подробности Еспресо.TV .

"Сегодня, 8 августа, имеем точную цифру подсчета, количественно превысило все предыдущие показатели. По результатам совместного (с СБУ и таможенниками - ред.) досмотра изъято более 530 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 млн грн", - отмечает пресс-служба ГПСС.

Правоохранителями начато следствие.

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