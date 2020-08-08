На Черниговщине задержали рекордную по объему контрабанду сигарет
8 августа, 2020, 11:34
Вечером в пятницу, 7 августа 2020 года, на расположенном в Черниговской области пункте пропуска "Новые Яриловичи" сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили ящики, наполненные блоками сигарет "Минск". Они были в прицепе грузовика марки DAF
За рулем транспортного средства белорусской регистрации был 29 летний гражданин Беларуси. Заявленный в сопроводительных документах груз - минеральные удобрения, рассказывает подробности Еспресо.TV .
"Сегодня, 8 августа, имеем точную цифру подсчета, количественно превысило все предыдущие показатели. По результатам совместного (с СБУ и таможенниками - ред.) досмотра изъято более 530 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 млн грн", - отмечает пресс-служба ГПСС.
Правоохранителями начато следствие.
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