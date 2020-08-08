Лига чемпионов: результаты всех матчей пятницы

8 августа, 2020, 07:00

В пятницу, 7 августа, в 1/8 финала "Манчестер Сити" победил мадридский "Реал" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В параллельном матче туринский "Ювентус" победил "Лион", но этого не хватило, чтобы пройти дальше. В четвертьфинале французы сыграют против "Манчестер Сити". Матч состоится 15 августа. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

7 августа, пятница

"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал Мадрид" (Испания) 2: 1 (первый матч 2: 1)

Голы: Стерлинг, 9, Г. Жезус, 68 - Бензема, 28

"Ювентус" (Италия) - "Лион" (Франция) 2: 1 (первый матч 0: 1)

Голы: Роналду, 43 (пен.), 60 - Деппа, 12 (пен.)