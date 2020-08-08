Львовские танцоры приняли участие в мировом 24-часовом марафоне

8 августа, 2020, 13:34

Шесть танцевальных коллективов борются для Украины за право принимать в 2022 году мировой конгресс CIOFF

Сегодня утром во Львове на площади Музейной с участием шести львовских танцевальных коллективов состоялось прямое включение Украины в мировое 24-часовой марафон, посвященный 50-летию со дня основания CIOFF. Главной целью участия в марафоне является демонстрация танцевальных искусств, продвижение культуры и активное участие в инициативах организации, сообщает "Еспресо.Запад".

Идет речь о том, какая именно из государств принимать в 2022 году мировой конгресс CIOFF - Международного совета организаций фольклорных фестивалей и народных искусств - неправительственной организации, которая находится в формальных консультативных отношениях с ЮНЕСКО и ставит целью охрану, поощрение и распространение традиционной культуры народов мира . Украина попала в короткий список претендентов на такое проведения и конкурирует сейчас за это с Хорватией.

Как поделился впечатлениями с "Еспресо.Захид" национальный делегат CIOFF в Украине Андрей Сидор, он искренне доволен, как прошел выступление и как отреагировали львовян в мире. "Однако танцорам самое важное, наверное, впервые от введения карантина одеть костюмы и выйти на сцену. И они выложились на все сто. А кто же будет принимать у себя мировой конгресс, станет известно в феврале 2021".

Предварительно Андрей Сидор подчеркивал, что Всемирный конгресс CIOFF в Украине - это признание и шанс. Как для страны в целом, так и для города, историческая часть которого находится в наследии ЮНЕСКО, в частности. И это прекрасный шанс пригласить в 2022 году во Львов топовых исследователей традиционных искусств и организаторов самых престижных фестивалей фольклора - от Новой Зеландии до Мексики и от Бурунди в Финляндию.

Напомним, что CIOFF (Международный совет организаций фольклорных фестивалей и народных искусств) - это неправительственная организация, которая находится в формальных консультативных отношениях с ЮНЕСКО. Главная цель деятельности CIOFF - охрана, поощрение и распространение традиционной культуры народов мира.

Также в период с 8.08 до 24.08 на площади Музейной будет размещена фотовыставка по случаю 50-летия со дня основания CIOFF и 10-летие существования Международного фольклорного фестиваля "Jazz Bez".

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