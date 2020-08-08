Кадыров разбогател в 20 раз
Согласно его декларации, опубликованной 7 августа 2020 на его официальном сайте, с 1 января по 31 декабря 2019 его заработал 147 997 849,29 руб. При этом до конца 2018 его доход составил 7580000 руб. или почти в 20 раз меньше, передает Еспресо.TV со ссылкой на КавказРеалии .
Вся перечисленная в списке недвижимость находится на территории России.
Кадырову принадлежит земельный участок площадью 3668 кв. м, жилой дом на 2344,6 кв. м, а также земельный участок площадью 28 361 кв. м. Последний объект прошлого года отмечено не было.
Что касается жены чеченского руководителя, то ее недвижимость по-прежнему представлена одной квартирой площадью 209,8 кв. м. А вот доход ее увеличился: это уже 2456 321,31 руб., а не 60 тыс. руб. годом ранее.
Как уточняется в декларации, в пользовании семьи Кадыровых находится также дом площадью 300 кв м.
С документом можно ознакомиться здесь .
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