Кадыров разбогател в 20 раз

8 августа, 2020, 12:47

Личное состояние подконтрольного Кремлю руководителя Чечни Рамзана Кадырова значительно выросло за последний год

Согласно его декларации, опубликованной 7 августа 2020 на его официальном сайте, с 1 января по 31 декабря 2019 его заработал 147 997 849,29 руб. При этом до конца 2018 его доход составил 7580000 руб. или почти в 20 раз меньше, передает Еспресо.TV со ссылкой на КавказРеалии .

Вся перечисленная в списке недвижимость находится на территории России.

Кадырову принадлежит земельный участок площадью 3668 кв. м, жилой дом на 2344,6 кв. м, а также земельный участок площадью 28 361 кв. м. Последний объект прошлого года отмечено не было.

Что касается жены чеченского руководителя, то ее недвижимость по-прежнему представлена ​​одной квартирой площадью 209,8 кв. м. А вот доход ее увеличился: это уже 2456 321,31 руб., а не 60 тыс. руб. годом ранее.

Как уточняется в декларации, в пользовании семьи Кадыровых находится также дом площадью 300 кв м.

С документом можно ознакомиться здесь .