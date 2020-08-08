Гуцульская овечья брынза в Рахове: первый в Украине домашний музей откроют в августе

8 августа, 2020, 17:03

Современное, культурно-образовательное вкусное пространство будет популяризировать брынзу и Раховщину. Проект придумала гид Закарпатья Ольга Шкуро. Обустраивает интерактивный музей у себя дома

Об этом сообщает "Еспресо.Запад".

Дегустация, мастер-классы, экскурсии и история. В конце августа в городке Рахов на Закарпатье планируют открыть первый в Украине современный музей настоящей гуцульской брынзы. Пропагандировать карпатский продукт задумала гид Ольга Шкуро, которая уже долгое время исследует карпатский сыр. Знакомить с традицией и историей сыроделия решила в собственном доме.

"Этот сыр является действительно ценным, высокогорным, из овечьего молока, - рассказывает Ольга Шкуро. - Название тоже присуще нашему региону. Традиция сыроварения имеет около 500 лет, и она внесена в культурное наследие Украины. С мая по сентябрь овец пасут на горных вершинах. Брынза производится на экологически чистых территориях, на высоте более 700 метров над уровнем моря, исключительно из овечьего молока, без химических добавок, только с естественным ферментом. Овечек доят, затем процеживают молоко и помещают в деревянную бочку. Важно, что раховская брынза не варится, а выстаивается в тепле. Всего для приготовления сыра нужно несколько недель".

Проект музея гуцульской брынзы утвердили на конкурсе от Украинского культурного фонда. Процесс должен был стартовать 1 мая, впрочем из-за карантина приготовления затянулись. Основная цель гуцульского пространства - пропагандировать традиции сыроварения, ведь раньше хозяева изготавливали сыр преимущественно для себя, а сейчас объединились в Ассоциацию, имеют свою торговую марку и с определенной спецификой, которую оценили в Европе, изготавливают сыр для людей.

"Нам важно, чтобы этот музей был звеном между рассказами о бриндзю и путешествиями на пастбище в хозяйства, где ее изготавливают, - добавляет Шкуро. - Это будет современный интерактивный музей. Здесь будут VR - очки для просмотра роликов, открытки с дополненной реальностью. Уже приобретенные экран, проектор и ноутбук. Установлены бочки - бербеницы, созданный уголок - бутафория, где показан процесс сыроварения ".

Сейчас идут последние приготовления. Организаторы обещают насыщенную и торжественную программу открытия под музыку трамбуют. Представить традиционный гуцульский пространство планируют уже в конце месяца.