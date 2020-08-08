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Espreso.tvОбществоГСЧС призывает соблюдать правила безопасности во время уборки зерна

ГСЧС призывает соблюдать правила безопасности во время уборки зерна

Во многих областях Украины продолжается зерноуборочная кампания. Для аграриев это ответственный период, время, что и для спасателей. Ведь именно сейчас, когда на улице затяжная жара и зерновые очень уязвимы к возможным возгораниям, под угрозой оказывается безопасность урожая: элементарное нарушение правил пожарной безопасности чревато бесповоротным уничтожением хлебных массивов

Об этом говорится в обращении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV .

В период уборки нужно особенно внимательно следить за соблюдением всех правил противопожарной безопасности, а именно:

земледельцы, задействованные на работах по уборке урожая, должны пройти противопожарный инструктаж;

хлебные поля в местах прилегания их к лесным массивам, степной полосы, автомобильных дорог и железных дорог должны быть сжатые и оборани полосой не менее 4 метра в ширину;

запрещается сжигание стерни и пожнивных остатков;

техника, задействованная при сборе урожая, должна быть исправной и укомплектованной сертифицированными огнетушителями, заземляющими металлическими цепями;

непосредственно на хлебном массиве площадью более 25 га, из которого собирается урожай, необходимо иметь наготове трактор с плугом на случай пожара и тому подобное.

"Ответственность, исполнения и знание правил пожарной безопасности каждым гражданином при уборочной кампании поможет уберечь хлеб от огня!", - отмечают спасатели.

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