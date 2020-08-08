ГСЧС призывает соблюдать правила безопасности во время уборки зерна

8 августа, 2020, 11:22

Во многих областях Украины продолжается зерноуборочная кампания. Для аграриев это ответственный период, время, что и для спасателей. Ведь именно сейчас, когда на улице затяжная жара и зерновые очень уязвимы к возможным возгораниям, под угрозой оказывается безопасность урожая: элементарное нарушение правил пожарной безопасности чревато бесповоротным уничтожением хлебных массивов

Об этом говорится в обращении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV .

В период уборки нужно особенно внимательно следить за соблюдением всех правил противопожарной безопасности, а именно:

земледельцы, задействованные на работах по уборке урожая, должны пройти противопожарный инструктаж;

хлебные поля в местах прилегания их к лесным массивам, степной полосы, автомобильных дорог и железных дорог должны быть сжатые и оборани полосой не менее 4 метра в ширину;

запрещается сжигание стерни и пожнивных остатков;

техника, задействованная при сборе урожая, должна быть исправной и укомплектованной сертифицированными огнетушителями, заземляющими металлическими цепями;

непосредственно на хлебном массиве площадью более 25 га, из которого собирается урожай, необходимо иметь наготове трактор с плугом на случай пожара и тому подобное.

"Ответственность, исполнения и знание правил пожарной безопасности каждым гражданином при уборочной кампании поможет уберечь хлеб от огня!", - отмечают спасатели.

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