ГСЧС призывает соблюдать правила безопасности во время уборки зерна
Об этом говорится в обращении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV .
В период уборки нужно особенно внимательно следить за соблюдением всех правил противопожарной безопасности, а именно:
земледельцы, задействованные на работах по уборке урожая, должны пройти противопожарный инструктаж;
хлебные поля в местах прилегания их к лесным массивам, степной полосы, автомобильных дорог и железных дорог должны быть сжатые и оборани полосой не менее 4 метра в ширину;
запрещается сжигание стерни и пожнивных остатков;
техника, задействованная при сборе урожая, должна быть исправной и укомплектованной сертифицированными огнетушителями, заземляющими металлическими цепями;
непосредственно на хлебном массиве площадью более 25 га, из которого собирается урожай, необходимо иметь наготове трактор с плугом на случай пожара и тому подобное.
"Ответственность, исполнения и знание правил пожарной безопасности каждым гражданином при уборочной кампании поможет уберечь хлеб от огня!", - отмечают спасатели.
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