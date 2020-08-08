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Espreso.tvМирГлавный церковный судья РПЦ умер от COVID-19

Главный церковный судья РПЦ умер от COVID-19


фото: kp.ru
В России митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом

Об этом сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале, передает Еспресо.TV со ссылкой на РБК.

Также о смерти митрополита сообщает Кубанская митрополия. В ее сообщении говорится, что священнослужитель скончался "после непродолжительной тяжелой болезни".

Митрополиту было 79 лет.

  • Сейчас Россия занимает четвертое место в мире по количеству официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Таких там насчитывается 875 378.

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