Главный церковный судья РПЦ умер от COVID-19
8 августа, 2020, 10:35
В России митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом
Об этом сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале, передает Еспресо.TV со ссылкой на РБК.
Также о смерти митрополита сообщает Кубанская митрополия. В ее сообщении говорится, что священнослужитель скончался "после непродолжительной тяжелой болезни".
Митрополиту было 79 лет.
- Сейчас Россия занимает четвертое место в мире по количеству официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Таких там насчитывается 875 378.
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