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Espreso.tvОперація об'єднаних сил8 августа на фронте: оккупанты 4 раза нарушили режим тишины

8 августа на фронте: оккупанты 4 раза нарушили режим тишины


фото: Укрінформ
8 августа на Донбассе российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений договоренностей, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы.

В том числе 4 огневые провокации. По одному выстрелу из автоматического станкового гранатомета враг совершил возле Попасной и Гнутово, а из подствольного гранатомета - неподалеку Шумив. Также из стрелкового оружия противник выстрелил вблизи Новоалександровки. Все нарушения режима тишины не несли угрозы жизни или здоровью украинских армейцев. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

Кроме того, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы - вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикуза враг осуществлял инженерные работы.

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