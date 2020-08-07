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Espreso.tvОбществоЗеленский в Бахмуте зашел в магазин и отметил соблюдения карантинных норм, но сам снял маску. ФОТОФАКТ

Зеленский в Бахмуте зашел в магазин и отметил соблюдения карантинных норм, но сам снял маску. ФОТОФАКТ

6 августа президент Владимир Зеленский в Facebook рассказал, как покупал сладости в городе в Донецкой области, одновременно отметив, что люди в супермаркете ходят в масках "без предупреждения". В соцсетях распространили фото, где Зеленский позирует с посетителями без маски

Соответствующие фото в соцсетях, необнародованные Владимиром Зеленским нашли "НВ" и "Обозреватель".

"На чем хочу особо подчеркнуть. Это очень важно, на мой взгляд. Понятно, что я заехал в первую продуктовую лавку, которую увидел. Без всякой предварительной подготовки. И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках - без предупреждений и напоминаний . Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться ", - отметил Зеленский в Facebook.

Фото из сети:

 

Отметим, масочный режим в супермаркетах и других общественных местах остается обязательным требованием для всех областей Украины в рамках адаптивного карантина.

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