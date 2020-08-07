Замена лицензий патентами и обязательное страхование пассажиров: Мининфраструктуры предлагает проект закона о работе таксистов

7 августа, 2020, 16:32

Мининфраструктуры представило на обсуждение новый проект закона о работе таксистов, который предусматривает отмену лицензий и введение обязательного страхования пассажиров

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Facebook.

"Министерство инфраструктуры Украины подготовило законопроект, который будет регламентировать работу таксистов", - написал Криклий.

По его словам, в проекте закона учтены все недостатки законодательства, из-за которых над рынком пассажирских перевозок отсутствует надлежащий контроль. Он отметил, что ознакомиться с законопроектом и внести замечания и предложения сейчас может каждый желающий на сайте министерства.

Так, Криклий заметил, что проект закона предусматривает отмену лицензирования для внутренних перевозок пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ и замену его уведомлением о начале такой деятельности; обеспечение ответственности перевозчиков перед пассажирами; возможность ведения деятельности в сфере перевозок пассажиров по заказу на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год; обеспечение поступлений налогов и сборов от ведения такой деятельности (оценивается в около 800 млн грн в год); обязательное страхование для пассажиров.

"Я убежден, что качество услуг и безопасность выйдут на новый уровень, если перевозчики станут ответственными и будут работать в соответствии с законом. Легализация рынка такси и перевозок в Украине - это эффективный шаг не только к пополнению госбюджета, развитию отрасли и созданию новых рабочих мест, а и к европейскому будущему", - подчеркнул министр.

Криклий также отметил, что по последним подсчетам, количество людей, которые перевозят пассажиров на такси достигает 220 тыс. - это 1,1% экономически активного населения страны. При этом, по информации министра, 98% перевозчиков предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности.

Он добавил, что ежегодный оборот рынка внутренних перевозок на такси и легковыми автомобилями на заказ составляет около 40 млрд грн в год. Причем, подчеркнул Криклий, за все время существования служб такси бюджет Украины недополучил значительные средства и продолжает испытывать дефицит.

По словам министра, новый законопроект призван исправить эту ситуацию и вывести пассажирские перевозки из тени.

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