Забытый Ингарден: во Львове начался цикл лекций об известном философе

7 августа, 2020, 10:06

В этом году проходит 50 лет со времени смерти Романа Ингардена - польского философа, который жил и работал во Львове

В карантинных условиях онлайн состоялась лекция "Дело Романа Ингардена: Львовский том. Нечитанный". Трансляцию проводили на странице "Украинской ассоциации культурологов. Львов" при Франковском университете, передает "Еспресо. Запад". О забытом и недооцененном в городе философе рассказывали глава УАК Оксана Дармориз и программный директор Ольга Муха.

Ингарден исследовал проблемы феноменологии, онтологии и эстетики. Он был частью интеллектуальной среды Львова в межвоенный период. Прожил в городе более 25 лет. По национальности поляк, хотя получал образование в тогдашнем университете Яна Казимира (сейчас Ивана Франко), где и написал свою первую серьезную работу - "Das literarische Kunstwerk" ( "О литературном произведении", 1931) .Кроме того, учился у отца феноменологии Эдмунда Гуссерля и был одним из лучших его учеников. Также знал Мартина Хайдеггера и любил беседовать с ним.

Оксана Дармориз считает, что об этом философе надо говорить, потому что, к сожалению, о нем забыли. А это одна из мировых фигур. Даже в украинском гугле информации мало.

Ольга Муха утверждает, что незнанием мы обязаны советскому прошлому, где память уничтожали вместе с библиотеками.

"Во Львове есть два архива, связанные с Романом Ингарденом. Это архив Львовского университета (информации там мало) и областной архив. Во втором от 1992 и до 2019 года папки с информацией об Ингардене заказывали всего 14 человек и только двое из них украиноязычные", - рассказывает Ольга Муха.

Ученый дистанцировался от социальных дел и политики, но если же говорить о культурном влиянии, то он распространился и на художественные круги. Лекторкы считают, что философ объединяет, университеты, города и людей, а его философия -это пространство диалога. На украинском языке Ингарден не писал. Однако спикеркы отмечают, что во Львовском университете уже готовят перевод одной из книг.

Добавим, что это первая лекция проекта. Впоследствии на странице "Украинской ассоциации культурологов. Львов" анонсируют следующие.