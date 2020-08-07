Заброшенный дворец Лянцкоронских на Львовщине откроют для туристов

7 августа, 2020, 16:14

15 августа в заброшенном дворце Лянцкоронских в Тартакове Сокольского района начнут экскурсионный сезон

Об этом "Еспресо.Захид" сообщили в Благотворительном фонде "Спадщина.UA", который является соорганизатором проекта по восстановлению дворца.

Дворец будет работать только по выходным, здесь будут проводить необычные костюмированные экскурсии, концерты, будет работать ярмарка хендмейда и развлекательные зоны для детей.

"Каждые выходные в течение целого месяца у нас, в Тартакове Сокольского района, будут продолжаться двухдневные туры, костюмированные действа, фотосессии, концерты и многое другое. Каждую субботу и воскресенье каждый желающий из Львова, Сокаля и окрестных сел сможет вернуться в эпоху изысканных нарядов, элегантных интерьеров и нашей богатой истории", - объясняет председатель БФ "Спадщина.UA" Анна Гаврилив.

Также 15 августа памятник впервые подсветят - в этом году удалось смонтировать освещение Тартаковского дворца.

Кроме того, специально к открытию сезона, в Тартакове обновили экспозицию комнаты Урбанских. Все в стиле эпохи 19-го века.

Дворец Лянцкоронских в Тартакове построен в 19 веке на остатках предыдущего замка, принадлежавшего Потоцким и построенного в 18 веке. Лянцкоронские отстроили и реконструировали старый замок, сделали новое здание, вдохновляясь проектом Монакского "Casino de Paris".

В советские времена дворец сперва использовался для нужд колхоза, а затем - до 1995 г. - как помещение школы. В 1996 году значительную часть здания уничтожил пожар и сейчас дворец находится в аварийном состоянии.

В 2010 году уже были попытки восстановить дворец - он был отдан в концессию на 49 лет. Но инвестор так и не приступил к выполнению работ.

В 2019 году местные активисты, волонтеры и меценаты начали восстанавливать дворец. В частности, в прошлом году в замке действовала культурная резиденция "Тартаков и Тартак", в которой участие принял фронтмен группы Сашко Положинский. Грант на этот проект выделил Украинский культурный фонд.

В организации праздника, который пройдет 15-16 августа, больше всего участвовала команда тартаковских активистов, локальная громада, БФ "Спадщина.UA", БФ "Софос" (Sophos Charity Fund), которые являются партнерами Всеукраинской сети ОГО GOHeritage!

Финансовую помощь волонтерам оказали Национальный Фонд в поддержку демократии (NED), в пределах проекта "Агентство по развитию: повышение общественного участия в сохранении и использовании потенциала наследия местных громад".

Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb