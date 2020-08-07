За счет заимствований и операций с валютой: международные резервы Украины в июле выросли на $300 млн

7 августа, 2020, 11:54

Международные резервы Украины в июле увеличились на 1% и по состоянию на 1 августа составили 28,8 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 августа международные резервы Украины составляли $28,8 млрд (в эквиваленте) по предварительным данным. В июле они увеличились на 1%.

"Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций", - говорится в сообщении.

В пресс-служба отметили, что росту международных резервов в июле способствовали, в частности, операции правительства по управлению государственным долгом. Так, валютные поступления в пользу правительства в течение месяца составляли $1,75 млрд, в том числе $1,1 млрд - от размещения облигации внешнего государственного займа и $608,2 млн - от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

В то же время, на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $1,5 млрд (в эквиваленте). В частности, $767 млн - по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные - по обязательствам перед иностранными кредиторами.

Вторым фактором роста международных резервов Украины в прошлом месяце были операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

"В июле спрос на валюту на межбанковском валютном рынке несколько превышал предложение, поэтому Национальный банк возобновил интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний", - говорится в сообщении.

Так, по информации регулятора, объем интервенций в июле составил $498,7 млн. При этом в отдельные дни ситуация на валютном рынке была благоприятной, поэтому НБУ имел возможность пополнять резервы за счет покупки валюты. Общий объем таких интервенций составлял $130 млн.

Международные резервы выросли также за счет переоценки финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курса валют. Так, в июле их стоимость увеличилась на 406,3 млн (в эквиваленте).

По информации НБУ, текущий объем международных резервов покрывает 4,9 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

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