 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВзрывы в Бейруте: в городе начались антиправительственные протесты

Взрывы в Бейруте: в городе начались антиправительственные протесты


фото: Reuters
В столице Ливана, Бейруте, где 4 августа произошло 2 взрыва, начались митинги против власти

Об этом сообщает ВВС.

Протестующие столкнулись с силовиками на антиправительственных демонстрациях.

Офицеры применили слезоточивый газ в отношении десятков человек возле здания парламента.

Читайте также: Взрыв в Бейруте: число жертв превысило 150 человек

Митингующие обвиняют правительство в халатности, которая привела к взрыву, в результате которого погибли по меньшей мере 137 человек и ранено около 5 тыс. человек.

Местные СМИ сообщают, что 16 человек арестовали в рамках расследования взрыва.

После катастрофы двое чиновников подали в отставку.

Депутат Марван Хамаде ушел в отставку 5 августа, тогда как посол Ливана в Иордании Трейси Шамун 6 августа, заявив, что катастрофа показала необходимость изменения лидерства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 августа, 2020 пятница

больше новостей

7 августа, 2020 пятница

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать