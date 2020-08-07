Взрывы в Бейруте: в городе начались антиправительственные протесты

7 августа, 2020, 09:14

В столице Ливана, Бейруте, где 4 августа произошло 2 взрыва, начались митинги против власти

Об этом сообщает ВВС.

Протестующие столкнулись с силовиками на антиправительственных демонстрациях.

Офицеры применили слезоточивый газ в отношении десятков человек возле здания парламента.

Читайте также: Взрыв в Бейруте: число жертв превысило 150 человек

Митингующие обвиняют правительство в халатности, которая привела к взрыву, в результате которого погибли по меньшей мере 137 человек и ранено около 5 тыс. человек.

Местные СМИ сообщают, что 16 человек арестовали в рамках расследования взрыва.

После катастрофы двое чиновников подали в отставку.

Депутат Марван Хамаде ушел в отставку 5 августа, тогда как посол Ливана в Иордании Трейси Шамун 6 августа, заявив, что катастрофа показала необходимость изменения лидерства.

4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .

Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.

2750 тонн нитрата аммония, которые взорвались в ливанском Бейруте, конфисковали с корабля Rhosus, который принадлежал хабаровскому предпринимателю Игорю Гречушкину. Его допросила полиция Кипра.