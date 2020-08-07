Взрывы в Бейруте: в городе начались антиправительственные протесты
Об этом сообщает ВВС.
Протестующие столкнулись с силовиками на антиправительственных демонстрациях.
Офицеры применили слезоточивый газ в отношении десятков человек возле здания парламента.
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Митингующие обвиняют правительство в халатности, которая привела к взрыву, в результате которого погибли по меньшей мере 137 человек и ранено около 5 тыс. человек.
Местные СМИ сообщают, что 16 человек арестовали в рамках расследования взрыва.
После катастрофы двое чиновников подали в отставку.
Депутат Марван Хамаде ушел в отставку 5 августа, тогда как посол Ливана в Иордании Трейси Шамун 6 августа, заявив, что катастрофа показала необходимость изменения лидерства.
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .
- Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- 2750 тонн нитрата аммония, которые взорвались в ливанском Бейруте, конфисковали с корабля Rhosus, который принадлежал хабаровскому предпринимателю Игорю Гречушкину. Его допросила полиция Кипра.
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