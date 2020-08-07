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Espreso.tvМирВыборы в Беларуси: за фото бюллетеней в интернете пригрозили штрафами

Выборы в Беларуси: за фото бюллетеней в интернете пригрозили штрафами

Генеральная прокуратура Беларуси в пятницу, 7 августа, раскритиковала мобильные платформы "Голос" и Zubr, призывающие граждан фотографировать их избирательные бюллетени и выкладывать эти фото в интернет

Об этом сообщает DW.

По мнению генпрокуратуры, альтернативный подсчет голосов избирателей, который становится возможным благодаря подобным инициативам, идет вразрез с правилом, согласно которому исключительное право организации опросов общественного мнения и социсследований принадлежит Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси.

"Кроме того, проведение подобных онлайн-опросов может повлечь за собой неправомерное получение их организаторами и третьими лицами персональных данных граждан. А это, в свою очередь, может стать фактором, способствующим их разглашению без согласия владельцев информации", - говорится в заявлении Генпрокуратуры , опубликованном в ее Telegram-канале.

В Генпрокуратуре заявили, что за проведение таких "неправомерных" опросов гражданам или наблюдателям грозит штраф в размере до 540 белорусских рублей, а юридическим лицам - до 2700 белорусских рублей.

Ранее, 6 августа, глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина опубликовала видеообращение, в котором заявила, что создание интернет-платформы "Голос" для электронного голосования направлено на организацию массовых беспорядков. Она назвала эту платформу "теневым Избиркомом", а также "вредным и преступным проектом", рекламируемым человеком, который является потенциальным гарантом Конституции - кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

  • Напомним, около 11 часов 6 августа неизвестные люди задержали Марию Мороз, руководителя аппарата кандидата в президенты Светланы Тихановской.
  • Впоследствии, начальницу избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили.
  • 7 августа в Минске были задержаны три журналиста издания "Настоящее время".
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