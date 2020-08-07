Во Львове спасают грушу, которую сажал Иван Франко

7 августа, 2020, 12:27

Единственное дерево из фруктового сада Каменяра требует лечения

Львовский музей Ивана Франко начал кампанию по спасению груши, которую 118 лет назад посадил Иван Франко со своими сыновьями. Это единственное дерево, которое сохранилось до сих пор из фруктового сада писателя. Сейчас дерево нуждается в лечении. Об этом сообщают на странице музея, передает "Еспресо.Захид".

"В Франко саду есть груша, которую сажал писатель со своими сыновьями, только поселившись в вожделенной собственном доме - вилле на Понинского 4. Груша пережила различные исторические и погодные катаклизмы, дожила до наших дней, чтобы радовать плодами. К сожалению, эти проблемы таки оставили на дереве свое пагубное следует. Есть проблемы со стволом и кроной, которые нужно немедленно ликвидировать и вылечить дерево ", - сообщают в музее.

Для дерева вызвали эксперта, оценил состояние. Работница музея Марта Волошанская рассказывает, что на листьях начала появляться "ржавчина".

"Когда были механические повреждения, то грушу залили цементом. И сейчас разрушает ее изнутри. Кроме того, есть множество других проблем. Эксперт, осмотрев все, выставил счет в более чем 60 тыс. Грн. Для музея это большая сумма, мы не имеем таких средств. Из-за карантина мы не работали, поэтому не было никаких поступлений. Но опустить руки и смотреть, как дерево умирает, не можем ", - говорит Марта Волошанська.

Поэтому музей Ивана Франко начал акцию по спасению груши. С 4 по 10 августа в музее происходит художественный пленэр "Портрет груши: Франкове дерево под кистью львовских художников".

Десять львовских художников откликнулись на предложение нарисовать дерево, чтобы увековечить его как ценный экспонат и важный артобъект. Среди них Наталья Пухинды, Ольга Падовська, Леся Рось, Ирина Фартук, Елена Каменецкая-Остапчук, Елена Микула, Евгений и Клавдия Потапова, Наталья Курий-Максима, Максим Максимов, Орест Сколоздра и другие.

Нарисованные картины покажут на выставке, которая пройдет в Доме Франко 28 августа. Впоследствии их выставят на аукцион, чтобы собрать необходимую сумму. Перед тем планируют открыть новую экспозицию, представить достижения музея.

Добавим, что после карантинной перерыва Дом Франко уже готов принимать посетителей и работает ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме вторника.

Источник фото: Дом Франко.