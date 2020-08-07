Во Львове отпраздновали 60-летие "Горбатого Запорожца". ФОТО

7 августа, 2020, 17:42

Сегодня, 7 августа, во Львове отпраздновали 60 лет первой украинской малолитражки ЗАЗ-965, которую в народе обычно называют "Горбатым Запорожцем"

Об этом сообщает Еспресо.Захид.

Вообще этим летом юбилейный Международный слет владельцев столь любимой многими поколениями модели авто должен быть пройти в Запорожье на Хортице. Но из-за карантина был отменен. Поэтому львовяне решили легендарную машину все-таки отметить - без пафоса и длинных речей, не многолюдно, как обычно, и без длинного перечня участников. Но с выполнением Гимна Запорожцу, который еще в 1999 году специально создала львовская вокальная формация "Пиккардийская терция", со спецгашением посвященных этому юбилею памятной почтовой марки и конверта (подарок известного украинского филателиста "Козацкой почты" Андрея Пилюха), с бокалом шампанского и разрезанием большого праздничного торта, мини-конкурсами на Элегантность и музыкой 60-70 лет.

Как отметил в беседе с "Еспресо.Захид" основной инициатор события, экс-президент и основатель авто-фан-клуба "ЗАЗ-Козак" (кстати, первого украинского клуба поклонников этого автомобиля, основанного во Львове еще в 1983 году) Евгений Кравс, к этому празднованию дня рождения "Запорожца" не имеют отношения никакие официальные организации, партии, движения. Это частная инициатива нескольких людей, искренне любящих эту украинскую машину, которая выпускалась в Украине с 1960-го по 1969 год и которой за девять лет серийного производства было изготовлено 316 713 штук. "В свое время было много шуток на тему "Запорожца" и 600-го Мерседеса. Так вот как показало время - наш "Запорожец" в определенных смыслах на самом деле значительно более живучий и успешный, чем эту модель немецкой торговой марки".

"Когда ко мне в конце 1999 годапришел Женя Кравс и сказал, что такая знаковая машина, как" Запорожец "имеет иметь свой гимн, я был немного удивлен. Дело в том, что сам я не водитель, машины не имею по сегодняшний день. но "Запорожец" - очень положительный, эмоциональный и теплый. Поэтому все сложилось легко. Андрей Гавур написал слова гимна, а я - музыку, мы с ребятами исполнили, получилось весело и динамично. Гимн живет и сегодня", - рассказал художественныйм руководитель вокальной формации "Пиккардийская терция" Владимир Якимец

Впечатлениями поделилась автоледи, коллекционер ретроавтомобилей Светлана Кравс.

"Сегодня я себя без моего"Запорожца" не представляю. Езжу на нем на работу, за город, везде, где надо. Классическая скорость этой машины - 50-60 км/ч, но мое авто - адаптированное. Поэтому когда даю на трассе больше 100 км/ч, обгоняю крутые автомарки и успеваю заметить удивление его водителей, охватывает невероятный драйв. Вообще "Запорожец" - очень положительное авто не только для его владельца, но и для всех вокруг: люди начинают улыбаться, сигналить (кто на машинах), махать руками. Скажу так - имея в домашней коллекции два "Запорожца" и "Ситроен" 1929 года (в Украине это мое авто - единственное), я бы ни в коем случае пересела на современную машину. Потому что такого эмоционального удовлетворения, которое дает ретроавтомобиль, современный автотранспорт не даст", - сказала она.

По словам Кравс, в Украине всего около 300 ретроавтомобилей. Это капля в море. Потому что, скажем, только в музее под Веной ретроавтомобилей около 500. Но это должна была быть соответствующая государственная политика.

"25-30 лет назад в соседней Польше ситуация с ретроавто тоже была не слишком веселая. Но они приняли соответствующие адаптированные законы, которые позволили привозить авто. Если рассматривать ретротехники как историческое и культурное наследие и понимать, что наличие такой техники требует создания сервисов по их обслуживанию, других вещей экономики, то можно понять, что это стимулирует одновременно и развитие государства. А что такая техника действительно наследие, то так и есть. Скажем, авто как мой "Ситроен" в конце 20-х - начале 30-х годов в родном Львове использовали как такси. И довольно успешно", - рассказала Кравс.

На день рождения "Запорожца" в частных разговорах также прозвучало, что в следующем году во Львове будет создан женский ретро-клуб, который объединит женщин-владелиц ретроавтомобилей. А таких леди, как оказалось, в городе немного есть.

"Ничего удивительного, что женщины объединятся по интересам, - говорит "Еспресо.Захид" Ирина Денис, которая является активной поклонницей "Запорожца". - Потому что женщина все-таки - особое существо. В 2007 году выпало участвовать в моторалли в Севастополь "Дорога в Крым. Проблемы и перспективы" и нас там встретил их главный полицейский дорог, он сказал: "Женщина как звезда - ты ее видишь, а она тебя нет". Годы прошли, а я это его выражение помню. А вообще мы вместе с моей сестрой-близнецом Оксаной являемся водителями с большим стажем - 50 лет за рулем (наш папа начал нас учить вождению с 13 лет). Однако то наслаждение вождения, котороею дает очень семейный, яркий и уютный "Запорожец" не дает ни одна другая машина. И это - любовь ".

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