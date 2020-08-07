Входят в доверие к людям и обворовывают дома граждан: на Волыни орудуют мошенники-иностранцы

7 августа, 2020, 12:30

В двух районах Волынской области орудует банда мошенников. Их жертвами обычно становятся люди пожилого возраста

Об этом сообщает Национальная полиция Волынской области, передает "Еспресо.Запад".

"По оперативной информации управления уголовного розыска ГУНП, несколько человек другой национальности передвигаются на автомобилях иностранного регистрации по территории Локачинского и Турийского районов: они входят в доверие к людям и обворовывают дома граждан", - сообщают в Нацполиции Волынской области.

Отмечается, что уже зафиксировано несколько фактов краж из частных домов жителей этих районов.

"Подозреваемые заезжают в населенные пункты и под предлогом продажи или покупки определенных вещей завязывают знакомства с местными жителями, входят к ним в доверие или просят о помощи. К сожалению, их жертвами в основном становятся пожилые люди", - добавляют в полиции.

В Локачинском районе бандиты похитили у жительницы 35 тысяч гривень. А на Турийщине злоумышленники выманили у гражданки 15 тысяч гривень и украли ювелирные изделия. Отмечается, что пенсионеры обычно не могут отказать преступникам, которые притворяются работниками социальных служб и людям, которые предлагают им обменять старые денежные купюры на новые.

Полиция обладает оперативной информацией о подозреваемых и призывает волынян не стать жертвами мошенников.