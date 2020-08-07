Входят в доверие к людям и обворовывают дома граждан: на Волыни орудуют мошенники-иностранцы
Об этом сообщает Национальная полиция Волынской области, передает "Еспресо.Запад".
"По оперативной информации управления уголовного розыска ГУНП, несколько человек другой национальности передвигаются на автомобилях иностранного регистрации по территории Локачинского и Турийского районов: они входят в доверие к людям и обворовывают дома граждан", - сообщают в Нацполиции Волынской области.
Отмечается, что уже зафиксировано несколько фактов краж из частных домов жителей этих районов.
"Подозреваемые заезжают в населенные пункты и под предлогом продажи или покупки определенных вещей завязывают знакомства с местными жителями, входят к ним в доверие или просят о помощи. К сожалению, их жертвами в основном становятся пожилые люди", - добавляют в полиции.
В Локачинском районе бандиты похитили у жительницы 35 тысяч гривень. А на Турийщине злоумышленники выманили у гражданки 15 тысяч гривень и украли ювелирные изделия. Отмечается, что пенсионеры обычно не могут отказать преступникам, которые притворяются работниками социальных служб и людям, которые предлагают им обменять старые денежные купюры на новые.
Полиция обладает оперативной информацией о подозреваемых и призывает волынян не стать жертвами мошенников.
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