В волынский храм вернулись похищенные в прошлом году церковные реликвии

7 августа, 2020, 14:07

Одной из икон - более 200 лет

Полицейские передали настоятелю ограбленного в прошлом году храма в селе Смолява Гороховского района Волынской области три ценные иконы. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Волынской области, передает "Еспресо. Запад".

Церковь села Смолява Гороховского района обокрали еще в прошлом году: злоумышленники незаконно проникли в храм и похитили три писаные на дереве иконы, одной из которых - более 200 лет.

В мае этого года воров, которые организовали бизнес на антиквариате, нашли и задержали полицейские Тернопольщины. Трем членам организованной преступной группы объявили подозрение, а похищенное, около шестисот церковных реликвий, из храмов Волынской, Тернопольской, Винницкой и Одесской областей изъяли и уже возвращают церквям.

В частности, вчера работники Гороховского отдела полиции передали настоятелю храма села Смолява найдены иконы.

Настоятель храма отец Андрей рассказал, что эти иконы писаны еще на дереве и были приобретены очень давно, одной из них уже более 200 лет.

"Наши местные жители пожилого возраста утверждают, что об этой иконе рассказывали их родители, а реликвии установили еще их деды и прадеды. Для прихожан они имеют очень большую историческую ценность", - говорит настоятель.

Он отметил, что никто уже и не надеялся, что образы вернут, и для общества большая радость, что иконы нашлись.

Преступную группу, которая состояла из 7 человек, Тернопольские оперативники разоблачили в начале мая. Подозреваемые в течение 2018-2020 годов похищали ценные иконы из церквей и монастырей, информацию о которых искали в соцсетях и справочных изданиях. В ходе проведенных тогда обысков обнаружили около шестисот предметов сакрального искусства, среди которых более 450 ценных икон, датированных 17-19 веками.