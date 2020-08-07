В Украине приобрели 11 сертификатов на платные камеры в СИЗО общей стоимостью в 25 тыс. грн, - Минюст

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в комментарии Укринформу.

"По состоянию на 5 сентября реализовано сертификатов на 25 тыс. 408 грн. Это Киев, Харьков, Запорожье и Ивано-Франковск", - рассказала Высоцкая.

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По ее словам, реализовано 11 сертификатов на разное количество дней пребывания в платных камерах СИЗО.

Напомним, в следственных изоляторах Украины заработали платные камеры с улучшенными условиями.

Министерство юстиции запустило новую услугу - подарочный сертификат по предоставлению услуги улучшенных бытовых условий и питания лицам в следственном изоляторе.