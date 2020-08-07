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Espreso.tvСпортВ Украине назвали лучшего боксера года

В Украине назвали лучшего боксера года


фото: fbu.org.ua
Федерация бокса Украины назвала имена всех лауреатов награды Лучший в боксе-2020

Об этом сообщает " Чемпион ".

Лучшим боксером Украины признан чемпион мира, Европы и Европейских игр Александр Хижняк. Лучшей боксеркой стала Анна Лысенко.

Лучшим тренером 2020 года признан Александр Хижняк-старший (личный тренер своего сына Александра Хижняка, заслуженный тренер Украины)

Также был определен лучший молодого боксера Украины, им стал Юрий Захареев (чемпион Европы среди молодежи), а лучшей молодой боксеркой - Мария Кривонос (серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи).

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