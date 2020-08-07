В Украине фармкомпании тестируют четыре препарата для противодействия коронавирусу, - СНБО

7 августа, 2020, 15:23

В Украине четыре фармацевтические компании тестируют препараты для лечения COVID-19, которые сейчас проходят клинические исследования

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что четыре компании осуществляют клинические исследования препаратов для лечения коронавирусной инфекции COVID-19, в частности симптоматического.

"Украина имеет достаточное количество высокопрофессиональных специалистов и предприятий фармацевтической отрасли, способных создать необходимые для лечения COVID-19 лекарства и вакцины", - отметил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Сообщается, что согласно информации, размещенной на сайте Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины "Информация о клинических испытаниях в Украине", сегодня в Украине по направлению "Инфекционные болезни/COVID-19" проводятся клинические испытания четырех лекарственных средств - "АМИЗОН MAKC" (производства АО "Фармак", Украина), "Амиксин ИС" (ОДО "ИнтерХим", Украина), "Корвитин" (ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ", Украина) и "Биовен" (ООО "БИОФАРМА ПЛАЗМА", Украина).

Все эти препараты зарегистрированы в Украине, следовательно допускаются к применению, и давно известны, однако в инструкциях к их применению не содержится информации по лечению COVID-19.

Возрастной диапазон участников всех исследований - взрослые (18-65 лет), а по "Биовен" и "Корвитину" - дополнительно включены в перечень участников лица пожилого возраста (старше 65 лет).

Отметим, в течение дня 6 августа было зафиксировано 1 453 новых случая коронавируса, 33 пациента умерли, 531 - поправился.

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