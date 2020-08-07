В сумском роддоме обнаружили шесть случаев коронавируса, среди них - две роженицы
7 августа, 2020, 22:58
В Сумском роддоме зафиксированы шесть случаев коронавирусной инфекции, среди них - четыре медработника и две роженицы
Об этом сообщил "Азимут.Сум" со ссылкой на и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского лабцентра Галину Христенко.
Среди инфицированных в заведении - четыре медработника и две роженицы. Одна из них, как сообщила чиновник, занесла инфекцию в роддом.
По состоянию на 7 августа на Сумщине зафиксированы 636 случаев коронавируса. 42 из них прибавились за последние сутки.
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