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Espreso.tvОбществоВ сумском роддоме обнаружили шесть случаев коронавируса, среди них - две роженицы

В сумском роддоме обнаружили шесть случаев коронавируса, среди них - две роженицы

В Сумском роддоме зафиксированы шесть случаев коронавирусной инфекции, среди них - четыре медработника и две роженицы

Об этом сообщил "Азимут.Сум" со ссылкой на и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского лабцентра Галину Христенко.

Среди инфицированных в заведении - четыре медработника и две роженицы. Одна из них, как сообщила чиновник, занесла инфекцию в роддом.

По состоянию на 7 августа на Сумщине зафиксированы 636 случаев коронавируса. 42 из них прибавились за последние сутки.

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