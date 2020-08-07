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Espreso.tvСпортВ сети появилось видео церемонии свадьбы Зинченко

В сети появилось видео церемонии свадьбы Зинченко


фото: Скріншот з youtube
Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко женился на журналистке Владе Седан

Об этом Влада Седан сообщила на своем youtube-канале.

"Это мой канал "Влада Седан", но я уже - Влада Зинченко. Четыре месяца назад я стала женой, а Зинченко уже не холостяк. Произошло это 12 марта. Мы планировали совсем другую дату, но карантин и здесь внес свои коррективы", - рассказала жена футболиста.

Футбольная пара заключила брак в Лондоне, в посольстве Украины. 24 августа Александр и Влада Зинченко планируют свадьбу в Киеве.

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