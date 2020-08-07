В сети появилось видео церемонии свадьбы Зинченко
7 августа, 2020, 15:10
Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко женился на журналистке Владе Седан
Об этом Влада Седан сообщила на своем youtube-канале.
"Это мой канал "Влада Седан", но я уже - Влада Зинченко. Четыре месяца назад я стала женой, а Зинченко уже не холостяк. Произошло это 12 марта. Мы планировали совсем другую дату, но карантин и здесь внес свои коррективы", - рассказала жена футболиста.
Футбольная пара заключила брак в Лондоне, в посольстве Украины. 24 августа Александр и Влада Зинченко планируют свадьбу в Киеве.
- 14 февраля Влада Седан опубликовала милое фото с сыном Кевина Де Брюйне, партнера украинца по команде.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
-
31 июля, 2020 Из советских тюрем - к лику святых
Читайте также
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия