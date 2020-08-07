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Espreso.tvОбществоВ селе на Прикарпатье за сутки уничтожили почти полсотни взрывоопасных предметов

В селе на Прикарпатье за сутки уничтожили почти полсотни взрывоопасных предметов


фото: dsns.gov.ua
Боеприпасы нашли в селе Лесная Слободка Коломыйского района

Так, во время технического обследования территории, 6 августа пиротехники нашли и уничтожили 46 взрывоопасных предметов в селе Лесная Слободка в Ивано-Франковской области, сообщили "Еспресо.Захид" в управлении ДСНС.

В частности, уничтожено: один 76 мм артиллерийский снаряд, четыре 82 мм минометные мины, пятнадцать 50 мм минометных мин, одна ручная граната М36, две ручные гранаты М42, одна противопехотная мина 36 МEra, два других ВНП, двадцать патронов калибром 7,92 мм времен Второй мировой войны. Всего 46 единиц.

Отмечается, что работы проводились согласно плану разминирования территории Прикарпатья на 2020 год.

Кроме того, в поселке городского типа Богородчаны Богородчанского района чрезвычайники обнаружили один 75 мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Боеприпас нашли у автодороги "Богородчаны-Надворная".

  • На прошлой неделе в питомнике на Тернопольщине нашли 40 авиабомб.
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