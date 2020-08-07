В Польше зафиксировали антирекорд по заражениям COVID-19 от начала пандемии: 809 инфицированных в сутки

7 августа, 2020, 14:55

В Польше за сутки обнаружили 809 новых случаев коронавируса, что стало антирекордом от начала пандемии

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны, сообщает Польское радио.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о росте количества больных на 809, что является наибольшим показателем за все время эпидемии.

В ведомстве сообщили также о смерти за сутки 13 пациентов, инфицированных COVID-19.

Больше всего подтвержденных случаев заражения коронавируса зарегистрировали в Силезском, Малопольском и Мазовецком воеводствах.

Всего по состоянию на сегодня в Польше подтвердили 50 324 случая заражения коронавирусом. Умерли 1 787 больных Covid-19, а 36 041 человек выздоровели.

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