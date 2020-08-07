 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Польше зафиксировали антирекорд по заражениям COVID-19 от начала пандемии: 809 инфицированных в сутки

В Польше зафиксировали антирекорд по заражениям COVID-19 от начала пандемии: 809 инфицированных в сутки


фото: reuters
В Польше за сутки обнаружили 809 новых случаев коронавируса, что стало антирекордом от начала пандемии

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны, сообщает Польское радио.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о росте количества больных на 809, что является наибольшим показателем за все время эпидемии.

В ведомстве сообщили также о смерти за сутки 13 пациентов, инфицированных COVID-19.

Больше всего подтвержденных случаев заражения коронавируса зарегистрировали в Силезском, Малопольском и Мазовецком воеводствах.

Всего по состоянию на сегодня в Польше подтвердили 50 324 случая заражения коронавирусом. Умерли 1 787 больных Covid-19, а 36 041 человек выздоровели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 августа, 2020 пятница

больше новостей

7 августа, 2020 пятница

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать