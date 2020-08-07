В Киеве легковушка снесла ограждение на остановке трамвая и перевернулся, водитель оказался пьяным

7 августа, 2020, 07:51

В ночь на 7 августа в Киеве автомобиль Ford Focus под управлением пьяного водителя стал причиной ДТП

Об этом сообщают " Вартови.Еспресо ".

Автомобиль двигался с улицы Братиславской в направлении метро Черниговская. Водитель не справился с управлением и влетел в забор, отделяющий проезжую часть от трамвайной остановки. Автомобиль снес четыре пролета забора и перевернулся.

По словам очевидцев, водитель самостоятельно выбрался из машины и пошел покупать сигареты, мотивируя это тем, что разнервничался. Полицейские, прибывшие на место происшествия, во время проведения освидетельствования на состояние опьянения с помощью прибора «Драгер» обнаружили в крови водителя 1,53 промилле алкоголя, что почти в 8 раз превышает допустимую норму.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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